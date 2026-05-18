Иноагента осудили за заказное убийство

Верховный суд Дагестана заочно приговорил к пожизненному сроку бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева, ранее он был признан иноагентом и экстремистом. По версии СКР, подтвержденной судом, в июне 2011 года фигурант заказал убийство ректора махачкалинского Института теологии и международных отношений Максуда Садикова. Кроме того, бывшего политика вместе с братом, который также находится в розыске, признали виновным в рэкете.

Уголовное дело о резонансном убийстве рассматривалось заочно, поскольку предполагаемый организатор преступления скрылся от правоохранительных органов за границу.

Максуда Садикова и его охранника Залимхана Мусаева расстреляли из двух пистолетов у подъезда дома в Махачкале. Господин Садиков возглавлял созданный по его инициативе Институт теологии и международных отношений в течение восьми лет. Это было первое на Северном Кавказе учебное заведение, в котором студенты получали религиозное образование вместе со светским. При этом ректор являлся весьма значимой фигурой среди представителей традиционного ислама, исповедуемого сторонниками Духовного управления мусульман.

Раскрыть преступление удалось только в 2023 году, когда был задержан один из его исполнителей — бывший охранник Рамазан Магомедов.

Хотя фигурант отрицал свою вину, Верховный суд Дагестана в феврале этого года назначил ему 15-летний срок.

По версии СКР, разобраться Магомедову и его неустановленному напарнику с Максудом Садиковым попросил будущий иноагент и экстремист Магомед Гаджиев, испытывавший к жертве личную неприязнь. На выделенные депутатом деньги исполнители приобрели оружие и установили за ректором наблюдение, выбирая момент для удобного нападения.

Согласно второму эпизоду дела, экс-депутат Госдумы и его брат Ахмед Гаджиев — бывший гендиректор Махачкалинского морского торгового порта были признаны виновными в вымогательстве. Экс-депутат Народного собрания республики Ахмед Гаджиев получил десятилетний срок и штраф в 900 тыс. руб.

По версии следствия, братья Гаджиевы (Магомед Гаджиев признан иноагентом и экстремистом) разработали план по захвату контрольного пакета акций ЗАО «Судоремонт».

Используя свое положение, они, угрожая физической расправой владельцу предприятия, вынудили его переоформить 52% акций на подставных лиц. Ущерб от рейдерского захвата составил около 100 млн руб.

Ахмеда Гаджиева также судили заочно, поскольку он находится в розыске.

Что касается его брата, то он с 1998 по 2003 год занимал руководящие посты в налоговых органах страны, затем до октября 2021 года являлся депутатом Госдумы IV, V, VI, VII созывов, входил в состав комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

Впоследствии, в 2023 году, фигурант был исключен из партии «Единая Россия» и признан иноагентом. По данным Минюста, бывший политик с целью получения иностранного гражданства выражал готовность сотрудничать с иностранными спецслужбами, а также заявлял о поддержке властей Украины. По иску Генпрокуратуры в 2025 году его признали также экстремистом, а активы обратили в доход России.

Николай Сергеев