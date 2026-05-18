Реставрацию 10 домов на Невском проспекте завершат до 2027 года

До конца 2027 года на Невском проспекте завершат реставрацию 10 домов, заявил председатель комитета по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры Алексей Михайлов, пишет «Фонтанка».

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Работы, в частности, ведутся в доме Демидовых на Малой Садовой ул., 3/54, в доме Петрово-Соловово (Юсуповой З. Н.) по Невскому проспекту, 84-86 (Союз театральных деятелей), в доме П. Д. Мальцова на углу с Пушкинской. По словам Алексея Михайлова, в центре Петербурга планируют продолжать реставрацию комплексным подходом — то есть целыми улицами.

В 2025 году на сохранение объектов культурного наследия выделили почти 30 млрд рублей, 15,9 млрд из них — из городского бюджета.

Ранее ГАТИ выдала почти 200 ордеров на ремонт многоквартирных домов, среди которых более 20 — памятники культурного наследия.

Отреставрировать планируют доходный дом Александровского на Невском проспекте, 63, доходный дом Тимофеева на 5-й линии В. О., 64/13 и доходный дом Паскова-Шарапова на Владимирском проспекте, 1/47Б.

Полина Дмитриева

