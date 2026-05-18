Суд в Новосибирске обязал расторгнуть договор купли-продажи крематория

Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск Родиона Якушина, который требовал признать три сделки с выводом из имущественного комплекса ООО «Технофорум» земельных участков площадью 17,6 тыс. кв. м и 29,9 тыс. кв. м, здания — пускового комплекса новосибирского крематория, сетей газопотребления и прочего оборудования — недействительными и применить последствия недействительной сделки.

Как следует из материалов на сайте суда, речь идет о договорах купли-продажи от января, февраля и мая 2023 года между «Новосибирский крематорий» (принадлежит Борису Якушину) и ООО «Технофорум» (принадлежит братьям Борису и Родиону Якушиным), согласно которым было зарегистрировано право на земельные участки, здание, кремационные печи и прочее оборудование.

В материалах дела уточняется, что при жизни единственным владельцем ООО «Технофорум» являлся Сергей Якушин (основатель первого в Новосибирске крематория, скончался в июле 2022 года), который завещал компанию сыновьям: 51% доли Родиону Якушину и 49% Борису Якушину. В ходе судебного разбирательства установлено, что в течение полугода, отведенного для принятия наследства, Борис Якушин сначала был назначен нотариусом доверительным управляющим предприятия, а затем назначил себя директором ООО «Технофорум». В этот период компания совершила спорные сделки по продаже активов, играющих ключевую роль в формировании ее выручки.

«Отчужденные активы являются значимыми и основными в осуществлении ООО «Технофорум» основной коммерческой деятельности, входят в единый комплекс крематория и формируют свыше 90% всей выручки», — говорится в определении суда.

Борис Якушин утверждал, что продажа имущества крематория была экономически оправдана, поскольку преследовала цели сохранения конкурентоспособности, а также модернизации и переоборудования комплекса.

Суд признал недействительными все три договора купли-продажи, заключенные между «Технофорумом» и «Новосибирским крематорием», и обязал ответчика вернуть переданные активы.

Лолита Белова