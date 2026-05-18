«Сириус» и «Роза Хутор» примут фестиваль искусств для детей и молодежи

Федеральная территория «Сириус» и горный курорт «Роза Хутор» с 1 июня по 31 августа станут площадкой для Международного фестиваля искусств для детей и молодежи «Сириус — Роза Хутор», сообщили «Ъ» организаторы. Главная тема — национальная культура России и дружественных стран в творчестве молодого поколения.

Фестиваль откроется 1 июня, в Международный день защиты детей, концертом Российского национального молодежного симфонического оркестра. Музыканты оркестра на 12 дней станут наставниками для юных исполнителей в рамках уже шестой «Симфонической академии» — совместного проекта фонда «Талант и успех» и Московской филармонии. Итогом станут выступления юных музыкантов в составе оркестра в Концертном центре «Сириус» 10 и 12 июня.

Наряду с концертной программой фестиваль представит образовательные и экологические программы для молодежи, педагогов и руководителей организаций культуры. Впервые «Сириус» проведет интенсив по публицистике в сфере культуры совместно с Санкт-Петербургской консерваторией имени Н. А. Римского-Корсакова и Казахской национальной консерваторией имени Курмангазы. Студенты научатся создавать рецензии и публикации для продвижения культуры стран-участниц.

Фестиваль позиционируется не только как сценическая, но и как методическая платформа. В его рамках впервые апробируют совместные форматы для педагогов-музыкантов из регионов России и стран-партнеров: мастер-классы, открытые репетиции и педагогические дискуссии. Это развитие стратегии фонда «Талант и успех» по созданию единой национальной и мировой среды для выявления одаренных детей — от дошкольного возраста до профессиональной сцены.