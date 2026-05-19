Число самозанятых в Москве превысило 2,3 млн

На 1 апреля 2026 года число плательщиков налога на профессиональный доход (НПД) в столице превысило 2,34 млн. Это 14% от всех зарегистрированных самозанятых в России. За первые три месяца режим выбрали 79 тыс. москвичей. Об этом «Ъ» сообщили в Департаменте экономической политики и развития города.

Наиболее востребованными видами деятельности среди самозанятых, указавших профиль при регистрации, остаются пассажирские и грузовые перевозки, доставка, сдача квартир в аренду, а также реклама и маркетинг.

Налоговые поступления от самозанятых в бюджет Москвы за первый квартал превысили 5 млрд руб., что почти на 6% больше, чем за аналогичный период 2025 года. За все время действия специального налогового режима в городскую казну поступило около 65 млрд руб. налога на профессиональный доход.

«Все больше москвичей выбирают самозанятость как эффективный инструмент для старта собственного дела, профессиональной реализации и саморазвития. Самозанятые специалисты активно осваивают разнообразные ниши: от IT-услуг и рекламы до транспортной логистики», — заявила заместитель мэра столицы, глава департамента Мария Багреева.