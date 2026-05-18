Фестиваль «Сириус — Роза Хутор» пройдет летом в Сочи

С 1 июня по 31 августа на федеральной территории Сириус и курорте Роза Хутор впервые состоится Международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус — Роза Хутор». Проект объединит образовательные, концертные и просветительские программы с участием молодых артистов и педагогов из России и дружественных стран.

Главной темой фестиваля станет национальная культура России и стран-партнеров, представленная через музыку, хореографию, театр, ремесла и архитектуру. В программу войдут мастер-классы, открытые репетиции и методические сессии для преподавателей творческих дисциплин.

Открытие фестиваля запланировано на 1 июня — Международный день защиты детей. Его откроет Российский национальный молодежный симфонический оркестр, музыканты которого также примут участие в образовательной программе «Симфоническая академия». В течение 12 дней юные исполнители из регионов России будут заниматься под руководством профессиональных наставников, а итогом обучения станут концерты в Концертном центре «Сириус».

Мероприятия фестиваля пройдут не только в концертных залах, но и на открытых площадках курорта. Концерты, этнопрограммы и лекции организуют в «Роза Холле», этнопарке «Моя Россия» и на центральной площади «Роза Хутор». В афише заявлены коллективы и артисты из России, Казахстана, Индии и Бразилии, в том числе представители Астана Опера и Астана Балет. В экспертный совет фестиваля вошли деятели культуры, среди которых Валерий Гергиев, Светлана Захарова и Сергей Ролдугин.