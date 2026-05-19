Молодо-зелено

Природа подарила нам невероятное разнообразие зеленых минералов. Среди них как дорогостоящие изумруды, так и недорогие поделочные самоцветы вроде малахита или хризопраза.

Первая весенняя зелень — это не только изумрудная палитра. Древний хризолит, он же перидот, имеет жизнерадостный зеленый цвет (обусловлен наличием железа в кристаллической решетке), а его возраст достигает 4,5 млрд лет. Частицы этого минерала были обнаружены в пробе пыли из хвоста кометы, взятой с помощью космического аппарата.

Серьги, белое золото, бриллианты, изумруды, Parure Atelier Серьги Balance, белое золото, бриллианты, изумруды, Alrosa Diamonds Колье, белое золото, бриллианты, изумруд, Cluev Кольцо, белое золото, бриллиант, изумруд, Crivelli Колье Ignite, желтое золото, изумруды, Fernando Jorge Серьги Melange, белое золото, бриллианты, изумруды, Sutra Кольцо Montmartre, розовое золото, бриллианты, изумруды, Casato Колье Happy Hearts, розовое золото, бриллианты, малахит, Chopard Серьги Trisolina, розовое золото, бриллианты, хризопразы, Marina B

Редкий зеленый гранат цаворит был впервые обнаружен в 1967 году в Восточной Африке. Своим именем он обязан владельцу ювелирного дома Tiffany, который увековечил в нем название национального парка «Цаво» в Кении. Примеси ванадия и хрома обеспечивают сочный зеленый цвет, кроме того, минерал обладает высоким коэффициентом преломления, за что высоко ценится в ювелирном деле.

Еще один оттенок зеленого дарит нам демантоид — «алмазопордобный» камень, впервые обнаруженный на Урале в 1874 году. Он обладает не только высоким показателем преломления, но и сильной, выше, чем у бриллианта, дисперсией — отсюда та невероятная игра света и беспримесный ярко-зеленый цвет, который излучает этот минерал.

Кольцо «Таинственный сад», розовое золото, бриллианты, эмаль, перидот, MIUZ Diamonds Кольцо «Четырехлистный клевер», белое золото, бриллианты, демантоиды, Liza Borzaya Кольцо Niemeyer, желтое золото, бриллианты, перидот, Epic Jewelry Серьги Bonbons, белое золото, бриллианты, зеленые турмалины, Mercury Серьги Petit Joli, розовое золото, бриллианты, зеленый агат, лунный камень, Pasquale Bruni Серьги Classic, белое золото, бриллианты, демантоиды, Chamovskikh Кольцо, розовое золото, старинные бриллианты, цаворит, Omaj Кольцо Acqua, розовое золото, празиолит, розовый кварц, Casato

Нина Спиридонова