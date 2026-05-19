Молодо-зелено
Оттенки зеленых камней в ювелирных украшениях весны
Природа подарила нам невероятное разнообразие зеленых минералов. Среди них как дорогостоящие изумруды, так и недорогие поделочные самоцветы вроде малахита или хризопраза.
Первая весенняя зелень — это не только изумрудная палитра. Древний хризолит, он же перидот, имеет жизнерадостный зеленый цвет (обусловлен наличием железа в кристаллической решетке), а его возраст достигает 4,5 млрд лет. Частицы этого минерала были обнаружены в пробе пыли из хвоста кометы, взятой с помощью космического аппарата.
Редкий зеленый гранат цаворит был впервые обнаружен в 1967 году в Восточной Африке. Своим именем он обязан владельцу ювелирного дома Tiffany, который увековечил в нем название национального парка «Цаво» в Кении. Примеси ванадия и хрома обеспечивают сочный зеленый цвет, кроме того, минерал обладает высоким коэффициентом преломления, за что высоко ценится в ювелирном деле.
Еще один оттенок зеленого дарит нам демантоид — «алмазопордобный» камень, впервые обнаруженный на Урале в 1874 году. Он обладает не только высоким показателем преломления, но и сильной, выше, чем у бриллианта, дисперсией — отсюда та невероятная игра света и беспримесный ярко-зеленый цвет, который излучает этот минерал.