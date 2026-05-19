Молодо-зелено

Оттенки зеленых камней в ювелирных украшениях весны

Природа подарила нам невероятное разнообразие зеленых минералов. Среди них как дорогостоящие изумруды, так и недорогие поделочные самоцветы вроде малахита или хризопраза.

Первая весенняя зелень — это не только изумрудная палитра. Древний хризолит, он же перидот, имеет жизнерадостный зеленый цвет (обусловлен наличием железа в кристаллической решетке), а его возраст достигает 4,5 млрд лет. Частицы этого минерала были обнаружены в пробе пыли из хвоста кометы, взятой с помощью космического аппарата.

Серьги, белое золото, бриллианты, изумруды, Parure Atelier

Серьги Balance, белое золото, бриллианты, изумруды, Alrosa Diamonds

Колье, белое золото, бриллианты, изумруд, Cluev

Кольцо, белое золото, бриллиант, изумруд, Crivelli

Колье Ignite, желтое золото, изумруды, Fernando Jorge

Серьги Melange, белое золото, бриллианты, изумруды, Sutra

Кольцо Montmartre, розовое золото, бриллианты, изумруды, Casato

Колье Happy Hearts, розовое золото, бриллианты, малахит, Chopard

Серьги Trisolina, розовое золото, бриллианты, хризопразы, Marina B

Редкий зеленый гранат цаворит был впервые обнаружен в 1967 году в Восточной Африке. Своим именем он обязан владельцу ювелирного дома Tiffany, который увековечил в нем название национального парка «Цаво» в Кении. Примеси ванадия и хрома обеспечивают сочный зеленый цвет, кроме того, минерал обладает высоким коэффициентом преломления, за что высоко ценится в ювелирном деле.

Еще один оттенок зеленого дарит нам демантоид — «алмазопордобный» камень, впервые обнаруженный на Урале в 1874 году. Он обладает не только высоким показателем преломления, но и сильной, выше, чем у бриллианта, дисперсией — отсюда та невероятная игра света и беспримесный ярко-зеленый цвет, который излучает этот минерал.

Кольцо «Таинственный сад», розовое золото, бриллианты, эмаль, перидот, MIUZ Diamonds

Кольцо «Четырехлистный клевер», белое золото, бриллианты, демантоиды, Liza Borzaya

Кольцо Niemeyer, желтое золото, бриллианты, перидот, Epic Jewelry

Серьги Bonbons, белое золото, бриллианты, зеленые турмалины, Mercury

Серьги Petit Joli, розовое золото, бриллианты, зеленый агат, лунный камень, Pasquale Bruni

Серьги Classic, белое золото, бриллианты, демантоиды, Chamovskikh

Кольцо, розовое золото, старинные бриллианты, цаворит, Omaj

Кольцо Acqua, розовое золото, празиолит, розовый кварц, Casato

Нина Спиридонова

