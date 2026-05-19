Конец икры

Продажи черной икры в натуральном выражении в январе—апреле сократились на 22% год к году. Потребители массово отказываются от деликатеса, переориентируясь на более доступные аналоги. Это обеспечило резкий рост продаж красной икры: ее доступность за год выросла за счет увеличения вылова горбуши во время прошлогодней путины.

Россияне постепенно отказываются от дорогих элементов питания

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Продажи черной икры в рознице в натуральном выражении в январе—апреле сократились на 22% год к году, подсчитали в «Эвоторе» (занимается установкой кассового оборудования и программного обеспечения). В денежном выражении оборот снизился на 12%. Эту тенденцию подтверждает один из собеседников “Ъ” на рыбопромышленном рынке.

Падение продаж черной икры в России аналитики Рыбного союза связывают с общей трансформацией потребительских предпочтений: речь о деликатесном продукте. Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов также говорит об общем снижении потребления деликатесов. Люди переориентируются на другие продукты или в целом сокращают частоту покупок, предполагает он.

Спрос на черную икру коррелирует со снижением ее производства.

Согласно «Честному знаку», в январе—марте в России выпущено 22,7 тонны осетровой икры, что меньше год к году на 33,8%. В Рыбном союзе говорят о снижении производства в первом квартале на 7% год к году, до 17 тонн. В 2025 году тенденция была обратная: выпуск увеличился на 9%, до 89 тонн.

Вся легальная черная икра на российском рынке аквакультурная: промысел диких осетров запрещен с начала 2000-х годов из-за резкого сокращения их популяции. В неволе их производство в 2025 году составило 7,9 тыс. тонн, прибавив 12% год к году, следует из данных Росрыболовства. Сооснователь Beluga Farm Мария Смутная поясняет, что черная икра добывается традиционным и прижизненным способами. Последний предполагает сцеживание, при котором рыба остается в живых. Икра добывается на различных стадиях зрелости, предполагая разные вкусовые характеристики. Визуально прижизненная имеет более плотную оболочку и зернистую структуру.

Мария Смутная говорит, что многие потребители сейчас переходят именно на прижизненную икру. В среднем она на 30% дешевле традиционной. Это, вероятно, сдерживает рост цен на продукцию. Согласно подсчетам «Эвотора», средний чек при покупке черной икры в России в январе—апреле составил 7,5 тыс. руб., прибавив 5% год к году. Стоимость 1 кг продукции, согласно «Честному знаку», в первом квартале составила 74,8 тыс. руб., прибавив год к году 7,6%. Дороговизна черной икры, по словам представителя Рыбного союза, объясняется в том числе длительным циклом производства. Осетр дает икру на седьмом-восьмом году жизни, а горбуша — на втором.

В Рыбном союзе предупреждают, что не вся доступная потребителям черная икра на рынке российского производства. Часть продукции поставляется из-за рубежа, в частности из Китая. В январе—марте импорт осетровой икры в Россию составил 4,3 тонны, сократившись год к году на 0,3%, следует из материалов «Честного знака». Это эквивалентно 16% от совокупного объема предложения на рынке.

Дмитрий Леонов не исключает, что часть потребителей икры в России сейчас переориентируется с черной икры на более доступную красную.

Ее доля в общем объеме денежных продаж в категории, согласно «Эвотору», за год выросла с 12% до 17%, а ее натуральные продажи увеличились сразу на 73%. В «Честном знаке» зафиксировали увеличение производства красной икры в первом квартале на 25,8%, до 856,5 тонны. В начале года выпуск продукции идет в основном из замороженного сырья, путина лосося завершается в октябре. Но в прошлом году она оказалась относительно удачной. Так, вылов горбуши увеличился на 63% год к году, до 223 тыс. тонн.

В Рыбном союзе отмечают, что икра горбуши считается наиболее доступной и массовой. За счет увеличения производства ее стоимость, по данным организации, за год сократилась на 14%, до 9,1 тыс. руб. за 1 кг в мае. Икра других лососевых рыб — кеты, кижуча, чавычи и форели — традиционно дороже, но и ее потребители менее чувствительны к цене, поясняют в Рыбном союзе. Цены на продукцию этих видов за год выросли на 2–22%.

Красная икра не единственный относительно бюджетный аналог, на который могут переориентироваться потребители. Согласно подсчетам «Эвотора», продажи икры мойвы в первом квартале в натуральном выражении выросли на 6% год к году, минтая — на 1%, а трески — сразу на 37%. В «Чек Индексе» компании «Платформа ОФД» (оператор фискальных данных) говорят, что совокупное число покупок икры минтая, мойвы, трески выросло год к году на 13%. Увеличение продаж, по мнению аналитиков, обеспечивает низкая стоимость такой продукции.

Александра Мерцалова