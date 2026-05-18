Акт о полномочиях арбитров ICC больше не является обязательным

Международная торговая палата (ICC) раскрыла вторую часть изменений нового регламента, главное из которых отказ от обязательного составления акта о полномочиях арбитров (Terms of Reference) в стандартных разбирательствах. Поправки вступают в силу 1 июня.

Если правила 2021 года требовали подготовить и направить в суд ICC акт о полномочиях в течение 30 дней после передачи дела (на практике этот срок часто продлевался), то теперь этот этап стал необязательным. Реформа опирается на успешный опыт введенных в 2017 году ускоренных процедур: отказ от формального шага ускоряет начало процесса, но состав арбитров сохраняет право составить акт, если сочтет это нужным, например, в сложных многосторонних спорах. В нем обычно фиксируются основные сведения о споре и некоторые процессуальные договоренности сторон. Если сторона отказалась участвовать в его подготовке или не подписала документ, он все равно может быть утвержден арбитражем ICC.

Встреча для обсуждения и управления ходом дела (Case Management Conference), как и прежде, проводится в течение 30 дней, но выработанный график по новым правилам направляется в секретариат, а не в суд ICC, что снизит административную нагрузку. Ключевые договоренности сторон могут быть зафиксированы в первом процессуальном постановлении, а новые требования после первоначального совещания допускаются только с разрешения трибунала. Поэтому сторонам рекомендуется максимально полно формулировать позиции уже на стадии заявления, ответа и встречного иска.

Отменен и шестимесячный срок для вынесения решения арбитров, ранее отсчитываемый от последней подписи акта о полномочиях. Теперь индивидуальные сроки будет устанавливать президент суда ICC с учетом сложности дела, что позволит избежать искусственного сжатия графиков в простых спорах и задать реалистичные дедлайны в сложных. Как отмечает ICC, цель изменений — упростить старт арбитража, убрать лишний формальный этап и сделать процедуру более гибкой и быстрой.

Варвара Кеня