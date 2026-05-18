Совет директоров «ЕвроТранса» рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды

Совет директоров «ЕвроТранса» рекомендовал акционерам не выплачивать финальные дивиденды за 2025 год. Как сообщили в компании, за прошлый год уже были выплачены дивиденды за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев года, что в совокупности составило почти 70% от чистой прибыли за 2025 год по МСФО — 4,8 млрд руб.

На новостях о решении совета директоров акции «ЕвроТранса» на Мосбирже подешевели на 8,4% (по данным на 17:06 мск) — до 74,95 руб. за бумагу. В 17:20 мск падение замедлилось до 6,7% — до 76,4 руб. за акцию.

Согласно дивидендной политике, «ЕвроТранс» стремится направлять на дивиденды не менее 40% прибыли по МСФО за каждый отчетный период. В 2025 году чистая прибыль компании, приходящаяся на акционеров, составила 4,76 млрд руб. — на 13,5% меньше, чем в 2024 году. По итогам девяти месяцев 2025 года компания выплатила суммарные дивиденды в размере 20,35 руб. на акцию.

Основанный в 2012 году «ЕвроТранс» — один из ведущих независимых операторов на топливном рынке Московского региона. Компания управляет сетью автозаправочных комплексов под брендом «ТРАССА».