«Оффер» в законе

Понятие «оффер» могут закрепить юридически. Госдума рассмотрит законопроект, который вводит понятие «гарантированное предложение о трудоустройстве». Работодателей обяжут заключать договор после согласия кандидата на предложенную вакансию.



Оффером будет считаться письменное предложение о работе с указанием детальных условий будущего трудового договора. Минимальный срок для ответа кандидата — не менее пяти рабочих дней, а отказ от контракта будет допустим только при отдельно прописанных ситуациях. Четкие границы помогут рынку стать более цивилизованным, считает управляющий партнер HR-агентства А2 Алексей Чихачев:

«Оффер в России до сих пор по сути джентльменское соглашение. Примерно 15-20% случаев работодатель отзывает его уже после того, как кандидат уволился со старого места. Оправдания могут быть разными: нашлась кандидатура получше или на позицию не выделили бюджет. Кандидат остается ни с чем. С другой стороны, сами соискатели регулярно исчезают после принятия предложения, например потому, что в последний момент находят вакансию поинтереснее.

Если оффер станет юридически обязательным документом, появится дисциплина с обеих сторон. Работодатель перестанет раздавать их на всякий случай, а кандидат не будет коллекционировать предложения для торга. Проще говоря, рынок повзрослеет. Однако есть и минусы: процесс найма станет медленнее, появится дополнительное согласование, юристы, проверки. Часть мелких компаний, скорее всего, начнет уходить от офферов вообще и сразу подписывать договор задним числом».

Пока офферы фактически не имеют юридической силы. Топ-менеджеры рассказали “Ъ FM”, поможет ли бизнесу формальное закрепление статуса предварительного соглашения:

Основатель коммуникационного агентства Core PR Полина Упитис: «Хорошая инициатива для защиты сотрудника, но должна быть какая-то симметричная мера для защиты компании. Мы платим гонорар человеку, который, например, осуществлял для нас поиск. А когда человек спустя две недели к нам не выходит — это простой, дополнительные траты на консультанта, на размещение вакансии. Сейчас по найму много ограничений, в том числе по испытательному сроку. Но в этой ситуации мы со своей стороны как будто не защищены». Вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ», генеральный директор «Краснокаменского завода металлических сеток» Дмитрий Пищальников: «На сегодняшний день работодатель всегда неправ. В законодательстве есть перекос в сторону соблюдения прав работника. В любом случае, как первая инициатива — это уже хорошо. Но возникают дополнительные вопросы: «Как удержать работника?», «Не воспользуется ли он этим с целью злоупотребления либо повышения стоимости своей рабочей силы?». HR-директор инвестиционной группы Accent Ирина Ципес: «В настоящее время такая мера кажется нам излишней. Мы достаточно серьезно относимся к офферам, которые делаем кандидатам. Случаев отзыва в последний момент не было. Если закрепление станет законодательным, у работодателя не будет возможности подстраховки: он будет обязан ждать ответа от потенциального сотрудника, прежде чем двигаться дальше». Генеральный директор производителя электроники «Красный дельфин» Александр Федулов: «Давно ввели для себя практику офферов. Мы фиксируем условия сделки и нанимаем кандидата. В то же время в текущем виде это выглядит как очередная попытка решить проблему через обязанность бизнеса. Устойчивая система строится на балансе интересов сторон. Если этот баланс не учесть, рынок адаптируется, но не так, как рассчитывает законодатель: офферы будут аккуратнее доставляться, условия станут более расплывчатыми».

Если инициатива получит одобрение в парламенте, новые правила могут заработать уже с 1 сентября 2026 года.

Станислав Крючков