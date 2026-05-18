Водоканал продлит работу 33 фонтанов Петербурга на период белых ночей

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» продлевает режим работы городских фонтанов с 18 мая по 19 июля 2026 года на период белых ночей. Шесть центральных фонтанов будут работать до 2:00, 24 сооружения — до полуночи, еще три — до 23:00. График большинства остальных фонтанов сохранится с 9:00 до 22:00.

График большинства остальных фонтанов сохранится с 9:00 до 22:00

Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

До 2:00 будут работать фонтаны на Дворцовой набережной, 38, Петровской набережной, 10, в Александровском саду, на Манежной и Казанской площадях, а также на Невском проспекте, 56.

До 00:00 продлен режим 24 сооружений, включая фонтаны на Московском проспекте (в том числе «Славу»), в парке 300-летия Петербурга («Маяк», «Лучи»), у Смольного (четыре фонтана), в Румянцевском саду (два фонтана), на Крестовском проспекте, в Зеленогорске, Колпино и других точках.

До 23:00 будут работать фонтаны в Колпино на Павловской улице и в Металлострое на Центральной улице (два сооружения). Светомузыкальный фонтан в Петергофе на Торговой площади, фонтан «Крестики-нолики» в Сестрорецке, а также комплексы на Московской площади и площади Ленина — с 9:00 до 23:00. Фонтан у Гостиного двора в Кронштадте — ежедневно с 10:00 до 23:00.

Кирилл Конторщиков