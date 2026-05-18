Недостаточно одной таблетки

Одно из крупнейших в России фармацевтических предприятий — ГК «Фармасинтез» — зарегистрировало дочернюю компанию в Перми. Как выяснил «Ъ-Прикамье», группа рассматривает возможность открытия нового производства в столице Прикамья. Дочернюю структуру возглавил выходец из Перми — бывший директор «Гипсополимера» Владимир Кисиленко. Подробности проекта в компании не раскрывают. Эксперты считают, что открытие производства лекарственных средств — своевременное решение. Пермь как площадка — удачный выбор из-за наличия научно-производственной базы и развитого фармацевтического кластера.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В Перми 12 мая была зарегистрирована дочерняя компания «Фармасинтеза» — ООО «Фармасинтез-Пермь». Сведения об этом содержатся в базе данных Rusprofile. Уставный капитал компании составляет 100 млн руб. Юридический адрес вновь созданной организации — ул. Буксирная, 4. Эта территория входит в особую экономическую зону «Пермь», где предусматриваются льготные условия для резидентов. По данным 2GIS, по этому адресу зарегистрирована также Пермская судоверфь. Врио генерального директора «Фармасинтез-Пермь» является Владимир Кисиленко. До 2017 года гос­подин Кисиленко работал в Перми генеральным директором строительной компании ООО «Гипсополимер». С 2022 года господин Кисиленко возглавляет ООО «Фармасинтез-Тюмень», в котором четыре года назад был реализован инвестиционный проект по строительству высокотехнологичного завода по производству гормональных и рентгеноконтрастных препаратов.

Владимир Кисиленко рассказал «Ъ-Прикамье», что компания рассматривает планы по строительству нового завода в Перми. Подробности проекта он раскрывать отказался, отметив, что готов поделиться ими после утверждения концепции. В «Фармасинтезе» на запрос «Ъ-Прикамье» не ответили.

Группа компаний «Фармасинтез» основана в 1997 году в Иркутске. Владелец компании — уроженец Индии Викрам Пуния. Первоначально ГК занималась выпуском дженериков. Сейчас в порт­феле компании более 300 наименований препаратов и 80 субстанций. Более 80% выпускаемых лекарств входит в перечень жизненно важных. Компания управляет семью производственными площадками: в Иркутске, Уссурийске, Санкт-Петербурге, Братске, Тюмени, Калуге, Москве. По итогам 2024 года консолидированная выручка составила 50,1 млрд руб., EBITDA — 8,7 млрд руб.

Следует отметить, что это уже второй проект владельца «Фармасинтеза», планируемый в Перми. В 2024 году Викрам Пуния зарегистрировал ООО «Железнодорожный терминал „Пермь“» (ЖДТ) с уставным капиталом 100 млн руб. Директором компании указан бывший сотрудник минтранса Пермского края Андрей Постников. Пока проект строительства терминала не реализован. В начале 2026 года уставный капитал компании был изменен со 100 до 15 млн руб. Господин Кисиленко также подчеркнул, что новое производство не имеет никакого отношения к проекту железнодорожного терминала. Знакомый с ситуацией источник отмечает, что ООО пока не направило заявку ни на получение статуса резидента ОЭЗ, ни на получение проектом статуса приоритетного инвестиционного.

Ранее в интервью газете «Ъ» в феврале этого года Викрам Пуния рассказал о планах по запуску новых заводов в нескольких российских городах. Один из них будет расположен в Зелено­граде. Господин Пуния анонсировал также строительство завода по выпуску оборудования, расходных материалов и растворов для гемодиализа. Место строительства завода не раскрывалось. Стоит отметить, что Пермь в качестве потенциальной площадки для нового производства он не называл.

В 2023 году губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщал, что компания «Фармасинтез» рассматривает Пермь как площадку для производства ветеринарных препаратов. В рамках Петербургского международного экономического форума был подписан меморандум о запуске проекта в Перми.

В Пермском крае действуют несколько фармацевтических компаний. Крупнейшая — пермское фармацевтическое предприятие «Медисорб» производит аналоги известных лекарств — дженерики. В Куеде Пермского края работает предприятие по производству парентеральных препаратов, которое в 2019 году приобрела ГК «Эдвансд», принадлежащая представителю Индийского бизнес-альянса Раджешу Шарме. Компания анонсировала реализацию инвестиционного проекта по производству фармсредств на предприятии в 2026–2030 годах. Сумма инвестиций составит 595 млн руб.

Эксперты считают запуск нового производства лекарств логичным и свое­временным решением, которое вписывается как в планы развития «Фармсинтеза», так и в государственную повестку ввиду дальнейшего достижения технологического суверенитета и реализации стратегии «Фарма-2030». Управляющий партнер IPM Consulting Вадим Тедеев отметил, что российский фармацевтический рынок при этом также показывает уверенный рост. По итогам 2025 года, он вырос на 17%, достигнув более 3,3 млрд руб. в денежном выражении, на фоне роста аптечного сегмента на 14% (до 2,3 млрд соответственно) и активного роста госпитальных закупок (сразу на 26%).

«Такое инвестиционное решение при грамотной реализации и заходе в целевые ниши может гарантировать ускоренную окупаемость и даже экспортный потенциал»,— считает господин Тедеев. Эксперт обратил внимание, что цены на лекарства также показывают рост на 6,7% по итогам того года, что тоже указывает на относительно высокую рентабельность фармацевтического производства. Он предположил, что, скорее всего, речь будет идти об ориентации на готовые лекарственные формы или выпуск активных фармацевтических субстанций, что характерно для «Фармсинтеза». «Данные направления сегодня являются наиболее перспективными в отечественной промышленности в силу естественного старения населения, усиления сегментации медицинских услуг. При этом на фоне активной господдержки (преференции с налоговыми льготами, субсидиями на НИОКР, льготное кредитование) и при наличии уже уверенной базы у „Фармсинтеза“ — открытие такой площадки позволит усилить процессы импортозамещения и естественным образом усилить позиции Пермского края в данной области»,— полагает Вадим Тедеев.

Он отметил, что выбор Перми в качестве площадки не случаен, так как Прикамье уже имеет довольно прочный фармкластер «Парма». «Наличие уже успешных и крупных производств позволит получить синергетический эффект. В том числе нельзя исключать кооперацию по сырью, обмену технологиями и совместную подготовку кадров. Тем более в городе есть Пермская государственная фармацевтическая академия, сотрудничество с которой может иметь высокий приоритет для нового игрока. Потенциальное наличие требуемых для площадки кадров — тоже одна из причин, по которой выбрана именно Пермь»,— подытожил эксперт.

Ирина Суханова