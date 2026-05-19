Китайско-индийский иммунный ответ

Группа «Р-Фарм» договорилась с индийской Dr. Reddy’s о выводе на российский рынок препарата на основе моноклональных антител — торипалимаба, впервые зарегистрированного в Китае восемь лет назад компанией Junshi Biosciences. Это средство показано для лечения различных видов рака, в том числе пищевода и носоглотки. Если торипалимаб попадет в клинические рекомендации и в перечень жизненно важных препараторов, то он может приносить производителям на российском рынке 5–10 млрд руб. в год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

Российская «Р-Фарм» и индийская Dr. Reddy’s выведут на российский рынок препарат для терапии рака торипалимаб, сообщили “Ъ” стороны. По условиям соглашения между компаниями производство готовой лекарственной формы будет локализовано на мощностях «Р-Фарм». Регистрация препарата в России ожидается в 2027 году.

АО «Р-Фарм» зарегистрировано в 2002 году Алексеем Репиком, возглавляющим сейчас общественную организацию «Деловая Россия». В 2022 году он вышел из числа владельцев компании, сейчас состав учредителей не раскрывается. По итогам 2025 года выручка «Р-Фарм» увеличилась на 14,1%, до 168,2 млрд руб., чистая прибыль — на 26,7%, до 13,3 млрд руб. Согласно DSM Group, в 2025 году компания поставила для медучреждений по госзаказу препараты на 18,5 млрд руб., что в 3,3 раза больше год к году. С долей рынка 3,2% компания занимает шестое место в рейтинге поставщиков.

Dr. Reddy’s основана в индийском Хайдарабаде в 1984 году. Российское юрлицо ООО «Др. Редди`с лабораторис» зарегистрировано в 2003 году. По итогам 2025 года компания увеличила выручку на 15,8%, до 35 млрд руб., чистую прибыль — на 16%, до 688,3 млн руб.

Торипалимаб представляет собой инновационное моноклональное антитело, относящееся к классу ингибиторов контрольных точек иммунного ответа. Препарат применяется в качестве иммунотерапевтического средства для лечения широкого перечня злокачественных новообразований, включая редкие формы, такие как рак носоглотки и рак пищевода. Торипалимаб впервые был зарегистрирован в Китае в 2018 году Junshi Biosciences. В 2023–2024 годах торипалимаб был одобрен американскими и европейскими регуляторами — FDA и EMA. Dr. Reddy’s работает с этим препаратом по лицензии.

Иммунная онкология — одно из основных перспективных и быстрорастущих направлений в фармотрасли.

Суммарный объем продаж препаратов на основе моноклональных антител, которые применяются для лечения онкологических заболеваний, в 2025 году составил 200 млрд руб., что на 20% больше год к году, отмечает директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. При этом российский рынок моноклональных антител пока нельзя назвать насыщенным: в онкологии сохраняется высокий спрос на новые молекулы, особенно в нишах с ограниченным выбором терапии и высокой стоимостью лечения, говорит гендиректор платформы «Фармзнание» Елена Ватутина.

Среди возможных конкурентов торипалимаба на российском рынке — пембролизумаб («Китруда» от американской Merck & Cо), ниволумаб («Опдиво» от американской Bristol-Myers Squibb), цемиплимаб («Либтайо» от американской Regeneron и французской Sanofi), достарлимаб («Джемперли» от британской GSK). Однако у каждого из этих препаратов свой набор опухолей, при которых они рекомендованы, говорит заведующий хирургическим отделением, врач-онколог клиники «Будь здоров» Александр Михайлов. Особняком стоит «Арейма» (камрелизумаб), показанный при раке носоглотки и пищевода, как и торипалимаб. Это тоже китайская разработка, локализованная в России «Петроваксом», зарегистрированная в 2024 году. Этот препарат уже попал в перечень жизненно-важных (ЖНВЛП).

Рак пищевода встречается у 3% пациентов с онкологией, рак носоглотки — у 1%, отмечает Александр Михайлов. Успех торипалимаба от «Р-Фарм» на российском рынке будет в значительной степени зависеть от включения в клинические рекомендации и перечень ЖНВЛП, считает Николай Беспалов.

Это довольно дорогой препарат: согласно консалтинговой компании IQVIA, в США оптовая цена за флакон составляет $8 тыс. (688 тыс. руб.), в Сингапуре — $3,6 тыс. (263 тыс. руб.).

Учитывая это, в перспективе он может принести производителям 5–10 млрд руб. выручки ежегодно, считает Елена Ватутина. Для примера: оборот похожего препарата «Арейма» в первый год продаж составил более 1 млрд руб., отмечает господин Беспалов.

Виктория Колганова