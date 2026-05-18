Индекс Мосбиржи практически ежедневно снижается, и торги 18 мая также начинались в минусе. Хотя сейчас наблюдается небольшой отскок, на российском рынке акций все равно царят депрессивные настроения. На этом фоне главный вопрос: что может развернуть рынок? И какие драйверы роста и новые идеи вообще существуют? Об этом — в новом выпуске «Идеи на миллион».

Экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов: Перебирая все возможные варианты, пока сложно найти фактор, который мог бы резко развернуть рынок. Что вы сейчас видите на российском рынке акций? Какие факторы вообще способны стимулировать инвесторов покупать российские активы?

Эксперт цифровой платформы Bitbanker Владимир Зернов: Рынок находится в депрессии, и, на мой взгляд, прежде всего это связано с тем, что перспектива содержательных переговоров по СВО отодвинулась на неопределенный срок. Именно это сейчас является главным, я бы даже сказал, доминирующим фактором для российского фондового рынка. Все остальное, включая крепкий рубль, — лишь дополнительные факторы, которые ухудшают ситуацию. При этом рычагов у Центробанка действительно немного. Прежде всего это снижение ключевой ставки, которое могло бы ослабить рубль до более комфортных уровней и поддержать спрос в экономике. Сейчас иностранная валюта в России слишком дешева, но импорт при этом не растет. Это говорит о том, что гражданская часть экономики, как бы это ни отрицали, находится на грани рецессии. Ставку придется снижать, чтобы не допустить кризиса неплатежей, который может ударить по всей экономике. Что касается обычных вкладчиков, многие продолжат держать деньги на депозитах даже при низких ставках — так уже было раньше. Люди привыкли к этому инструменту и не готовы резко переходить от самого консервативного способа сбережений к одному из самых рискованных — акциям. Максимум, что возможно, — часть вкладчиков может постепенно перейти в облигации. Но массовый переток депозитов в акции пока выглядит маловероятным.

