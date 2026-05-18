«Мой бизнес Форум 2026» соберет 10 тысяч предпринимателей в Петербурге

Главное деловое событие России для малого и среднего бизнеса — «Мой бизнес Форум 2026» — пройдет в Санкт-Петербурге 9–10 сентября в «Экспофоруме». Ожидается 10 тыс. очных участников и более 2 млн зрителей онлайн. На 10 сценах выступят свыше 100 спикеров федерального уровня. Форум проводится при поддержке правительства Петербурга и профильного комитета по промышленной политике, сообщили организаторы.

Минэкономразвития присвоило форуму официальный статус главного делового события страны для сектора МСП

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Минэкономразвития присвоило форуму официальный статус главного делового события страны для сектора МСП

Среди заявленных спикеров — инвестиционный стратег Евгений Коган, психофизиолог и профессор МГУ Александр Каплан, ректор бизнес-школы ИМИСП Ярослав Павлов, экс-операционный директор VK, Юла и Delivery Club Борис Коптелов, управляющий партнер «Корус Консалтинг» Константин Смирнов и другие эксперты федерального уровня.

Организатором выступает Центр развития и поддержки предпринимательства Санкт-Петербурга при поддержке правительства города и Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле. В 2024 году Минэкономразвития присвоило форуму официальный статус главного делового события страны для сектора МСП. За четыре года площадка стала ключевым инструментом синхронизации мер поддержки предпринимательства с государственными экономическими приоритетами.

Кирилл Конторщиков