Илон Маск сравнил работу своей компании с работой Иисуса Христа

Миллиардер Илон Маск сравнил работу одного из своих стартапов, компании Neuralink, занимающейся разработкой мозговых чипов, с работой Иисуса Христа.

Выступая по видеосвязи на международной конференции Samson International Smart Mobility Summit в Тель-Авиве, господин Маск так описал работу Neuralink. «Это позволило людям, полностью утратившим связь между мозгом и телом, снова говорить. Мы верим, что это позволит людям снова ходить»,— сказал он о технологиях интерфейса «мозг-компьютер» (BCI) компании Neuralink.

«Восстановление контроля над движениями у людей с тетраплегией и возвращение зрения, я думаю, это очень важные вещи,— сказал он, добавив: — Это, можно сказать, технологии уровня Иисуса».

Екатерина Наумова