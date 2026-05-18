Гендиректор «Ростелекома» в СЗФО Александр Логинов возглавит новый холдинг компании

«Ростелеком» объявил о формировании единого производственного холдинга «Техновейв», который объединит ключевых производителей телекоммуникационного оборудования операторского класса, входящих в группу. В новый холдинг внесены 100% долей «БУЛАТа» и «Российских телекоммуникационных технологий», а также 51% «РТК-Протей». Генеральным директором назначен Александр Логинов, который продолжит возглавлять макрорегиональный филиал «Северо-Запад». Об этом сообщил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский на конференции ЦИПР-2026, сообщается на официальном сайте компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральным директором назначен Александр Логинов

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Генеральным директором назначен Александр Логинов

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Последовательное движение к технологическому суверенитету — стратегический выбор "Ростелекома". Мы уже стали заметным производителем отечественного телекоммуникационного оборудования и ПО на наших дочерних компаниях. Теперь настала очередь структурировать наши профильные активы и придать ускорение их развитию благодаря объединению ресурсов, мощностей и экспертизы команд»,— заявил господин Осеевский.

«Техновейв» объединит всех участников процесса создания оборудования и ПО для сетей мобильной связи: «БУЛАТ» занимается разработкой и инжинирингом отечественных базовых станций 2G/4G, а их выпуском — РТТ. «РТК-Протей» отвечает за разработку российского ядра мобильной сети 4G. В настоящее время совместно с оператором Т2 в эксплуатацию запущено уже около 2 тыс. базовых станций от «БУЛАТа» в рамках проекта устранения цифрового неравенства.

Помимо базовых станций, «БУЛАТ» выпускает серверы и системы хранения данных для дата-центров, коммутаторы, маршрутизаторы и оборудование DWDM для высокоскоростных ВОЛС. На собственной производственной линии в Санкт-Петербурге РТТ также собираются роутеры, коммутаторы, видеокамеры, ТВ-приставки и IP-телефоны. «Ростелеком» заинтересован в привлечении профессиональных инвесторов и готов совместно с ними превратить «Техновейв» в ведущего российского вендора.

Кирилл Конторщиков