Суд в Саратове отменил мягкий приговор иностранцам с 608 кг кокаина

Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове отменил апелляционное решение Мособлсуда, которое смягчило наказание троим гражданам Турции и Колумбии за покушение на сбыт около 608 кг кокаина (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

Поводом для пересмотра стало необоснованное исключение из обвинения Домодедовским городским судом квалифицирующего признака «с использованием сети интернет», а также чрезмерная мягкость наказания. Как следует из релиза суда, иностранцы в составе организованной группы на территории городского округа Домодедово хранили, фасовали и упаковывали кокаин с применением мер конспирации.

Фигуранты, по версии прокуратуры, связывались между собой и с другими участниками через мессенджеры, однако суд первой инстанции исключил этот признак. Гражданина Турции суд первой инстанции приговорил к восьми с половиной годам колонии строгого режима, а обеих колумбиек — к девяти с половиной годам колонии общего режима.

Мособлсуд оставил приговор без изменений. Прокуратура сочла наказание несправедливым из-за особой тяжести преступления и массы наркотика, создающего угрозу нацбезопасности. Кассационный суд согласился с доводами ведомства. Дело направлено на новое апелляционное рассмотрение.

