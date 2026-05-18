Битва соседей за выживание

Две команды из Самарской области разыграли в очной встрече возможность избежать стыковых матчей за право остаться в РПЛ. «Крылья Советов» впервые на высшем уровне победили «Акрон», отправив «красно-черных» в переходный турнир.

Представители Самарской области волей календаря сыграли между собой в 1-м и 30-м туре. Вряд ли кто-то мог предположить, что матч 17 мая для обоих коллективов станет битвой за выживание в Российской премьер-лиге. «Крылья Советов», набравшие перед 30-м туром 29 очков, устраивала и ничья. «Акрону» с 27 баллами нужна была только победа. Самарская команда с приходом на пост главного тренера Сергея Булатова в концовке сезона активнее набирала очки, одержав важные домашние победы над «Локомотивом» и «Спартаком». «Акрон» же мог похвастаться только гостевым успехом над «Балтикой».

Тольяттинцы резво начали матч, но сначала Йомар Роча и Константин Марадишвили не воспользовались появившимися шансами. Вскоре Иван Олейников заработал пенальти для «Крыльев Советов», который реализовал Амар Рахманович. «Акрон» не смог ответить чем-то опасным, зато самарцы смогли забить еще трижды: дважды отличился Максим Витюгов, еще гол в активе Николая Рассказова.

При счете 0:4 «Акрону» было сложно рассчитывать на чудо. В концовке встречи тольяттинцы заработали пенальти, который реализовал Никита Базилевский. На тот момент Сергей Булатов заменил вратаря Сергея Песьякова на Евгения Фролова. Возможно, оба ветерана провели свои последние матчи за «Крылья Советов». Самарская команда впервые выиграла «Акрон» в РПЛ, зато с крупным счетом (4:1) и в матче за выживание.

«Крылья Советов» набрали 32 очка и финишировали на 11-м месте в сезоне-2025/2026. «Акрон» остался на 13-й позиции, и теперь «красно-черные» сыграют в стыковых матчах за право остаться в РПЛ. Соперником будет «Ротор», занявший четвертое место в минувшем сезоне Первой лиги. Волгоградцы примут «Акрон» 20 мая, а ответная встреча серии пройдет 23 мая в Самаре.

После поражения от «Крыльев Советов» был отправлен в отставку наставник «Акрона» Заур Тедеев. Исполнять обязанности главного тренера команды во время стыковых матчей с волгоградским «Ротором» будет Мурат Искаков.

«Мы рассчитывали более стабильно провести весеннюю часть сезона после зимней подготовки в качественных условиях. «Акрон» никогда не славился необдуманными решениями. Мы оказывали полное доверие тренерскому штабу, но этот кредит закончен. Команде необходимы эмоциональная встряска и новые идеи»,— отметил владелец «Акрона» Павел Морозов.

Андрей Сазонов