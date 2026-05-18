Челябинский производитель боеприпасов хочет взыскать с «Мотовилихи» почти 130 млн рублей

АО «Научно-производственное объединение “Электромашина”» обратилось в Арбитражный суд Пермского края с иском к АО «Мотовилихинские заводы». Из картотеки суда следует, что истец намерен взыскать с ответчика 129,2 млн руб. задолженности и неустойки. Детали иска в определении суда не указаны. Заявление оставлено без движения до 15 июня из-за нарушений в его подаче — отсутствует информация об ИНН ответчика и категории спора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

АО «НПО “Электромашина”» было зарегистрировано в 2004 году в Челябинске. Основной вид деятельности — производитель оружия и боеприпасов. Входит в концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ).

АО «Мотовилихинские заводы» (до декабря 2025 года АО «Специальное конструкторское бюро») занимается производством артиллерии. В 2023 году имущественный комплекс обанкротившейся компании был продан на торгах АО «Ремдизель» (Набережные Челны). После этого СКБ стало ключевой компанией, которая получила во владение доли в других структурах «Мотовилихи». Сейчас 100% ее акций принадлежат АО «Технодинамика».