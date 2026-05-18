18 мая отмечается Международный день музеев. По данным министерства культуры Нижегородской области, в регионе насчитывается 79 музеев, из которых один является федеральным — Волго-Вятский филиал ГМИИ им. А.С. Пушкина (Арсенал), 12 — региональными, 66 — муниципальными. Как сегодня меняется роль музея как культурной институции и каким он должен быть, чтобы оставаться интересным современным посетителям, «Ъ-Приволжье» комментирует заведующий Волго-Вятским филиалом ГМИИ им. А.С. Пушкина (Арсенал) Александр Комаров.

Фото: Анастасия Титова, Коммерсантъ

— Главное отличие музеев прошлого от современных можно описать как путь «от хранения к диалогу». Раньше во главе угла стояло сохранение и изучение, а уже где-то дальше шла репрезентация ценностей. Музей выступал как «храм искусства», «кабинет редкостей» или «святилище знаний». Он обладал абсолютным авторитетом и транслировал зрителю «единственно верное» знание.

Сейчас ситуация поменялась. Сохранение и изучение никуда не делись, они важны, но уже не основополагающи.

Современный музей — это платформа для дискуссий, социальных изменений, работы с сообществом. Он задает вопросы вместо того, чтобы давать готовые ответы. Большую роль сейчас стали играть практики медиации. Раньше пространство музея подчеркивало дистанцию, сейчас посетитель — соавтор, а зачастую и главный герой. Поменялась роль и коллекции музея — сейчас это прежде всего ресурс для интерпретации. Важна не только ценность предмета, но и его связи с современностью, другими дисциплинами, с разными культурами. Мы начали так делать в трилогии «Названо Вазари» и продолжаем в других выставках, в том числе и в только что закрывшемся «Вечном барокко».

Время меняется и сейчас музей должен «бежать в два раза быстрее», чтобы успевать просто идти в ногу со временем.

Несколько лет назад Международным советом музеев (ICOM) была принята новая формулировка понятия музей, впервые в формулировку были включены такие термины, как «инклюзивность», «доступность», «устойчивость» и «этика». Это правильное направление, и я рад, что для Арсенала и для других музеев города это не пустые слова.

Недавно мы проводили исследование посетителей Арсенала и обнаружили, что наша аудитория сильно смещена в сторону предпринимательских, творческих и свободных профессий. Ее запросы сильно отличаются от запросов аудитории к другим музеям города. На первый план выходит качество взаимодействия с выставкой, то есть такие форматы как экскурсии, лекции, дискуссии, концерты, то что обычно называется параллельной программой.

Для зрителя уже недостаточно просто посмотреть выставку, важно понять и обсудить то, что он увидел.

Мы уже много лет работаем в этом направлении, с помощью разнообразных программ предлагаем по-новому осмыслять увиденное, будь то лекционный цикл, расширяющий контекст выставки или медиации, где каждый зритель может сам предложить свою интерпретацию. Это, конечно, наследие музея современного искусства, которым Арсенал являлся изначально. Сейчас мы показываем не только современное искусство, но и то, что уже принято называть классикой, либо самостоятельно, либо в диалоге с современностью. То есть через приемы работы с современным искусством осмысляем искусство предшествующих эпох.

Записала Анастасия Титова