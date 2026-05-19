Прокуратура не смогла оспорить перенос финансирования ремонта улиц в центре Уфы
Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд признал законными соглашения мэрии Уфы с компанией «Дортрансстрой» о переносе финансирования на ремонт улиц в центре города.
Из материалов дела следует, что в конце мая 2024 года управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Уфы (УСРДИС) заключило с предприятием контракт на ремонт участков улиц Пушкина и Новомостовой. Работы нужно было начать в момент подписания контракта, а завершить до конца сентября 2025 года, при этом на финансирование из городского и республиканского бюджета подрядчик мог рассчитывать только в 2025 году, как и на получение аванса до 30% от суммы контракта. Стоимость ремонта составила 165,4 млн руб. Немногим более чем спустя два месяца стороны дополнительным соглашением договорились о переносе части ассигнований на первый год работ: «Дортрансстрой» должен был той же осенью получить 96 млн руб. за работы и 49,6 млн руб. аванса.
Договоренностями заказчика и подрядчика оказалась недовольна прокуратура Башкирии, которая обратилась в арбитражный суд в попытке оспорить соглашение и взыскать с «Дортрансстроя» 802 тыс. руб. за пользование бюджетными средствами. По мнению надзорного ведомства, новые договоренности нарушили принципы конкуренции, создав подрядчику необоснованные преимущества. В прокуратуре настаивали, что перенос финансирования не был обоснован объективными обстоятельствами.
Ответчики в лице УСРДИС и «Дортрансстроя» возражали: менять условия контракта пришлось из-за решения правительства Башкирии перераспределить лимиты финансирования на 2024 год. Перенос субсидий мэрия Уфы и министерство транспорта и дорожного хозяйства оформили соглашением. Арбитражный суд Башкирии согласился с этой позицией, отметив, что УСРДИС обязано было изменить условия контракта, так как не могло обеспечить необходимое финансирование на следующий год (.pdf).
Мотивировочная часть определения апелляционной коллегии еще не опубликована.