Прокуратура не смогла оспорить перенос финансирования ремонта улиц в центре Уфы

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд признал законными соглашения мэрии Уфы с компанией «Дортрансстрой» о переносе финансирования на ремонт улиц в центре города.

Из материалов дела следует, что в конце мая 2024 года управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Уфы (УСРДИС) заключило с предприятием контракт на ремонт участков улиц Пушкина и Новомостовой. Работы нужно было начать в момент подписания контракта, а завершить до конца сентября 2025 года, при этом на финансирование из городского и республиканского бюджета подрядчик мог рассчитывать только в 2025 году, как и на получение аванса до 30% от суммы контракта. Стоимость ремонта составила 165,4 млн руб. Немногим более чем спустя два месяца стороны дополнительным соглашением договорились о переносе части ассигнований на первый год работ: «Дортрансстрой» должен был той же осенью получить 96 млн руб. за работы и 49,6 млн руб. аванса.

Договоренностями заказчика и подрядчика оказалась недовольна прокуратура Башкирии, которая обратилась в арбитражный суд в попытке оспорить соглашение и взыскать с «Дортрансстроя» 802 тыс. руб. за пользование бюджетными средствами. По мнению надзорного ведомства, новые договоренности нарушили принципы конкуренции, создав подрядчику необоснованные преимущества. В прокуратуре настаивали, что перенос финансирования не был обоснован объективными обстоятельствами.

Ответчики в лице УСРДИС и «Дортрансстроя» возражали: менять условия контракта пришлось из-за решения правительства Башкирии перераспределить лимиты финансирования на 2024 год. Перенос субсидий мэрия Уфы и министерство транспорта и дорожного хозяйства оформили соглашением. Арбитражный суд Башкирии согласился с этой позицией, отметив, что УСРДИС обязано было изменить условия контракта, так как не могло обеспечить необходимое финансирование на следующий год (.pdf).

Мотивировочная часть определения апелляционной коллегии еще не опубликована.

Идэль Гумеров