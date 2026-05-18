«Германия остается в Европе главной»

Политический кризис напомнил о себе. Рейтинг ультраправой «Альтернативы для Германии» достиг исторического максимума. По данным института INSA, партия заметно опережает правящий блок ХДС/ХСС. Осенью 2026-го АдГ имеет шансы на победу сразу на нескольких региональных выборах, что рискует еще больше обострить обстановку. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что ФРГ удастся избежать кризисного сценария.

Рейтинг «Альтернативы для Германии» достиг рекордных 29%, согласно последним опросам. Причина — неуверенность немцев в завтрашнем дне на фоне падения доходов и общей неопределенности. Работой конкретно канцлера Фридриха Мерца недовольны 83% респондентов.

Секрет популярности партии АдГ, которую считают в ЕС откровенно пророссийской, максимально прост. Она выступает против зеленого перехода и за возврат к атомной энергетике. Кроме того, главный тезис лидера Алис Вайдель — это так называемая антимигрантская повестка. Проблема решается, но не в той мере, как хотелось бы рядовому избирателю. Специалисты считают, что серьезный политический кризис Германии пока не грозит.

Однако если оставить все как есть, он вполне может стать реальностью. Известно, что Фридрих Мерц позиционирует себя как умеренно правый политик. Но демократии так устроены, что нужно находить компромисс, создавать коалицию, в том числе и с левыми.

Вроде бы все так просто: восстановите атомные станции, хоть частично, — так, глядишь, и энергетическая проблема хотя бы начнет решаться. Но нет, нельзя. Будем продолжать бессмысленную климатическую революцию. То же и с мигрантами: нельзя с ними жестко поступить — толерантность с мультикультурализмом никуда не делись. Тогда что удивляться популярности ультраправых? Или коммунизм строить, или экономику. Третьего не дано.

В конце марта текущего года Мерц серьезно поссорился с Дональдом Трампом. Причиной стала ситуация вокруг Ирана. Глава германского правительства раскритиковал позицию Америки. Президент США в ответ посоветовал федеральному канцлеру обратить внимание на указанные выше внутренние проблемы, а не пытаться решать вопросы планетарного масштаба. Тем не менее, Германия остается в Европе главной. И никуда от этого не деться, что бы там ни говорил Дональд Трамп и как бы ни пытался выводить оттуда войска. И НАТО, как мы видим, по-прежнему продолжает функционировать.

Не все от Трампа зависит. Так, 47-й президент Соединенных Штатов на парламентских выборах поддерживал Виктора Орбана — и где нынче последний? Ценности демократии и свободы никто не отменял, несмотря ни на что. Так что АдГ, наверное, не стоит особо обольщаться. Но в целом Европа по-прежнему тяжело больна, и с этим нужно что-то делать.

Дмитрий Дризе