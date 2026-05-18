Минфин Нижегородской области привлек 18 млрд рублей кредитов

Сбербанк и Совкомбанк предоставят минфину Нижегородской области кредитные линии общим объемом 18 млрд руб., следует из реестра контрактов на портале Госзакупок. Максимальный срок займов с плавающей процентной ставкой составит один год.

Заемные средства привлекаются для финансирования дефицита областного бюджета и погашения долговых обязательств региона. Сбербанк откроет минфину кредитные линии с лимитом до 1 млрд руб., Совкомбанк — до 500 млн руб.

Как писал «Ъ-Приволжье», дефицит бюджета Нижегородской области планируется увеличить на 1,4 млрд руб. — до 34,9 млрд руб. Госдолг Нижегородской области на 1 мая составил 224,4 млрд руб. В апреле агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности региона до уровня ruА со стабильным прогнозом.

