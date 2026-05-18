После атак беспилотников Пермь освятили иконой Божией Матери

Глава Пермской митрополии Мефодий вместе с духовенством совершил молебен перед иконой Божией Матери «Пермская». После этого священнослужители объехали улицы краевой столицы и прилегающую к ней территорию «со святым образом на автомобиле, совершая молебны и вознося молитвы о мире и благополучии жителей». Об этом сообщает пресс-служба Пермской митрополии РПЦ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Пермской митрополии РПЦ Фото: пресс-служба Пермской митрополии РПЦ

Также были совершены молебны в селе Фролы, на Восточном въезде в город, у часовни на кладбище Банная гора, у Пермской ГЭС, у поклонного креста на въезде в Кировский район Перми, у храма-часовни во имя святителя Николая Чудотворца в селе Верхние Муллы.

Напомним, в конце апреля и начале мая Пермский край подвергался атакам беспилотников. В результате ударов были повреждены промышленные объекты и многоквартирный жилой дом. Ранее атаке дважды подвергались промышленные объекты Губахи. В октябре прошлого года беспилотник упал на двухквартирный жилой дом в Березниках.