Туризму задали направление

География прямых перелетов сжалась до 32 стран. Даже во времена «железного занавеса» советским гражданам было доступно в три раза больше направлений, подсчитала аналитическая служба Ассоциации туроператоров.

Летом без пересадок можно будет улететь, например, в Армению, Афганистан, Израиль, Северную Корею или Эфиопию.

Но далеко не все эти направления интересны организованным туристам. В некоторые страны с марта 2026 года не продаются пакетные туры. Другие не были популярны и раньше. Так, для туристической отрасли доступны в лучшем случае 15 государств, а если говорить про массовый спрос, то всего 3-4, отмечает вице-президент АТОР Артур Мурадян:

«С одной стороны, прямые рейсы всегда являются залогом здоровых экономических отношений между странами и в туризме в том числе. При этом мы действительно потеряли всю Латинскую Америку. У нас, напомню, была Куба и Венесуэла. Если же брать Ближний Восток, то там количество рейсов уменьшилось, причем самым ярким примером стала Саудовская Аравия, где как раз ввели безвиз. Но рейсы туда должны вернуться — по крайней мере, в расписании они стоят.

При всем этом картина для туристической отрасли выглядит угнетающе, потому что все туркомпании борются за три-четыре направления.

Если говорить про массовые места слета — это Египет, Эмираты и Юго-Восточная Азия (Таиланд и Вьетнам). Исчезновение таких направлений, как Тунис или Сейшелы, большого влияния на турсферу не оказывает. Во многом важнее транзитная составляющая каждого из доступных перелетов. И вот здесь конфликт на Ближнем Востоке ударил сильнее, чем ожидали даже сами туркомпании в России. По факту многие направления для поездок зависят от экономической целесообразности. Получается, из списка выбывают все зимние пляжные точки».

Война на Ближнем Востоке лишила российских путешественников прямых рейсов в Кувейт и Бахрейн. Кроме того, в апреле 2026 года из расписания исчезли перелеты в Алжир, и подробностей по этому поводу до сих пор нет. Тем не менее, туроператоры надеются, что перелеты на курорты Шри-Ланки и на Боракай возобновятся. Также недавно в табло Шереметьево появились рейсы из Москвы в Тунис. Рынок ожидает и прихода в Россию Air Tanzania, которая, возможно, полетит не только на Занзибар, но и на Сейшелы.

Рейсов меньше не будет, но они распределятся по другим направлениям, считает председатель правления Ассоциации малых авиационных предприятий Сергей Детенышев:

«Рынок авиаперевозок тоже испытывает давление: объем предложений сокращается.

Где-то действуют санкции (туда на российских самолетах прилететь нельзя, их там не обслуживают), где-то есть визовые проблемы, где-то сейчас ведутся военные действия. Естественным образом объем туристического предложения просто сокращается. А спрос концентрируется на тех местах, где все более-менее нормально — предложение как раз туда переползло.

К тому же у российских авиакомпаний наблюдается дефицит парка из-за рестрикций. С каждым годом становится все меньше работающих самолетов. Внутри страны сохраняется спрос на перевозки, и его тоже надо обслуживать. Учитывая уровень загрузки воздушных судов, который сегодня есть у авиакомпаний (а это уже выше 90%), перевозчики вряд ли испытывают какие-то проблемы».

Летать за границу россияне в текущем году стали больше, чем в 2025-м, — примерно на 9%, подсчитали в Ассоциации туроператоров. Международный пассажиропоток за четыре месяца приблизился к 4,5 млн человек.

Светлана Белова