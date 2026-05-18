Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Туризму задали направление

География перелетов изменится после сокращения прямых рейсов из России

География прямых перелетов сжалась до 32 стран. Даже во времена «железного занавеса» советским гражданам было доступно в три раза больше направлений, подсчитала аналитическая служба Ассоциации туроператоров.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Летом без пересадок можно будет улететь, например, в Армению, Афганистан, Израиль, Северную Корею или Эфиопию.


Но далеко не все эти направления интересны организованным туристам. В некоторые страны с марта 2026 года не продаются пакетные туры. Другие не были популярны и раньше. Так, для туристической отрасли доступны в лучшем случае 15 государств, а если говорить про массовый спрос, то всего 3-4, отмечает вице-президент АТОР Артур Мурадян:

«С одной стороны, прямые рейсы всегда являются залогом здоровых экономических отношений между странами и в туризме в том числе. При этом мы действительно потеряли всю Латинскую Америку. У нас, напомню, была Куба и Венесуэла. Если же брать Ближний Восток, то там количество рейсов уменьшилось, причем самым ярким примером стала Саудовская Аравия, где как раз ввели безвиз. Но рейсы туда должны вернуться — по крайней мере, в расписании они стоят.

При всем этом картина для туристической отрасли выглядит угнетающе, потому что все туркомпании борются за три-четыре направления.

Если говорить про массовые места слета — это Египет, Эмираты и Юго-Восточная Азия (Таиланд и Вьетнам). Исчезновение таких направлений, как Тунис или Сейшелы, большого влияния на турсферу не оказывает. Во многом важнее транзитная составляющая каждого из доступных перелетов. И вот здесь конфликт на Ближнем Востоке ударил сильнее, чем ожидали даже сами туркомпании в России. По факту многие направления для поездок зависят от экономической целесообразности. Получается, из списка выбывают все зимние пляжные точки».

Анапские отели летом будут загружены менее чем наполовину

Война на Ближнем Востоке лишила российских путешественников прямых рейсов в Кувейт и Бахрейн. Кроме того, в апреле 2026 года из расписания исчезли перелеты в Алжир, и подробностей по этому поводу до сих пор нет. Тем не менее, туроператоры надеются, что перелеты на курорты Шри-Ланки и на Боракай возобновятся. Также недавно в табло Шереметьево появились рейсы из Москвы в Тунис. Рынок ожидает и прихода в Россию Air Tanzania, которая, возможно, полетит не только на Занзибар, но и на Сейшелы.

Рейсов меньше не будет, но они распределятся по другим направлениям, считает председатель правления Ассоциации малых авиационных предприятий Сергей Детенышев:

«Рынок авиаперевозок тоже испытывает давление: объем предложений сокращается.

Где-то действуют санкции (туда на российских самолетах прилететь нельзя, их там не обслуживают), где-то есть визовые проблемы, где-то сейчас ведутся военные действия. Естественным образом объем туристического предложения просто сокращается. А спрос концентрируется на тех местах, где все более-менее нормально — предложение как раз туда переползло.

Кризис на Ближнем Востоке изменил планы туристов на лето

К тому же у российских авиакомпаний наблюдается дефицит парка из-за рестрикций. С каждым годом становится все меньше работающих самолетов. Внутри страны сохраняется спрос на перевозки, и его тоже надо обслуживать. Учитывая уровень загрузки воздушных судов, который сегодня есть у авиакомпаний (а это уже выше 90%), перевозчики вряд ли испытывают какие-то проблемы».

Летать за границу россияне в текущем году стали больше, чем в 2025-м, — примерно на 9%, подсчитали в Ассоциации туроператоров. Международный пассажиропоток за четыре месяца приблизился к 4,5 млн человек.

Светлана Белова

Новости компаний Все