МегаФон запустит первую в России частную 5G сеть для крупнейшего горнохимического предприятия страны
Известно, что сеть обеспечит работу беспилотной карьерной техники в Заполярье, что в перспективе позволит исключить человека из опасных зон, повысить безопасность и производительность труда, а также оптимизировать логистические цепочки.
Кроме того, инфраструктура предприятия параллельно будет переводиться на стандарт частных сетей, заменяя другие технологии.
Технические детали проекта не раскрываются — они станут известны после официального подписания завтра в рамках ЦИПРа.
ПАО «МегаФон»
Реклама