В «молдавской» схеме появился новый срок

Суд в Москве вынес заочный приговор бывшему председателю совета директоров Смартбанка Александру Галкину. По версии следствия, он вместе с одним из крупнейших российских обнальщиков Сергеем Магиным создал преступное сообщество, которое вывело из России по так называемой молдавской схеме порядка 126 млрд руб. Показания на бывших финансистов дал другой теневой банкир — Агустин Моралес-Эскомилья, уже отбывающий длительный срок. Сергей Магин, отсидев часть назначенного ему наказания и выйдя на свободу досрочно, покинул Россию. Господин Галкин, также проживающий за границей, получил 19 лет колонии.

Савеловский райсуд столицы 18 мая вынес приговор бывшему банкиру Александру Галкину. Ему вменяли в вину организацию преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ) и совершение в составе организованной группы валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).

Речь в уголовном деле идет о «молдавской» схеме вывода из России сотен миллиардов рублей, которая действовала с 2010 по 2013 год.

Ее авторами правоохранители считают молдавского политика Владимира Плахотнюка, владельца Moldincombank S.A., Вячеслава Платона и крупнейшего российского обнальщика Сергея Магина. Последний был известен в финансовых кругах как Сережа Два Процента — именно такой гонорар он брал за свои услуги.

Господин Магин попал под уголовное преследование еще в 2013 году — его обвинили в создании ОПС и незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ). По версии обвинения, он с сообщниками обналичил порядка 120 млрд руб., получив за это несколько сотен миллионов рублей. Ему дали восемь с половиной лет, но уже в 2019 году обнальщик вышел условно-досрочно на свободу и сразу же уехал в Латвию.

Масштабное расследовании вывода средств из России за границу началось в 2014 году. На начальной стадии сыщики занимались относительно мелкими эпизодами, которые были связаны со Смартбанком. Подозреваемыми господа Магин и Галкин стали в конце 2019 года. Однако поворотным в этом расследовании стал 2023 год, когда показания на них в рамках досудебной сделки со следствием дал другой участник схемы — теневой банкир Агустин Моралес-Эскомилья (он получил 11 лет колонии).

Обвинение в выводе из России 126 млрд руб. господам Магину и Галкину, который к тому времени также уехал из России, заочно предъявили в августе 2023 года.

Тверской райсуд в Москве заочно заключил финансистов под стражу. Позже дело в отношении Александра Галкина было выделено в отдельное производство и в конце 2025 года поступило для рассмотрения в Савеловский райсуд.

Согласно материалам дела, в рамках «молдавской» схемы Сергей Магин создал сеть из фирм-однодневок, которые выступали поручителями по несуществующим долгам одних иностранных фирм перед другими, а также организовал счета подставных компаний в российских банках, в том числе МАСТ-банке, «Интеркапитале» и Мастер-банке. После того как молдавские суды выносили решения о взыскании средств с российских поручителей, деньги списывались из российских кредитных учреждений и переводились в Moldindconbank, откуда далее расходились по всей Европе.

В свою очередь, банкир Галкин обеспечивал техническую сторону процесса через инфраструктуру подконтрольного ему Смартбанка. Как установили правоохранители, через это кредитное учреждение проводились по подложным документам многомиллиардные валютные переводы.

В суде в прениях сторон представитель гособвинения просила назначить господину Галкину 20 лет колонии строгого режима. Сам он через адвокатов в ходе процесса заявлял о своей невиновности.

В итоге суд признал его виновным и назначил 19 лет колонии строгого режима, а также штраф в размере около 1 млн руб.

Ряд российских банкиров—участников вывода средств по «молдавской» схеме — Олег Власов, Александр Коркин и другие, как сообщал “Ъ”, ранее уже были осуждены на сроки от 17 до 19 лет.

