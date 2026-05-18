Ленобласть усилит меры безопасности на экзаменах при угрозе БПЛА

На период сдачи ЕГЭ будут введены дополнительные меры защиты при угрозе беспилотников, заявила председатель комитета общего и профессионального образования Ирина Кириллова.

В этом году в Ленобласти 6 тысяч выпускников 11?го класса сдают ЕГЭ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ В этом году в Ленобласти 6 тысяч выпускников 11?го класса сдают ЕГЭ

«Главы муниципалитетов должны организовать дополнительные меры защиты, в том числе подготовить штабы для реагирования на угрозы БПЛА и обеспечить бесперебойное электроснабжение и интернет-связь»,— передает слова Ирины Кирилловой пресс-служба Ленобласти.

В этом году в Ленобласти 6 тысяч выпускников 11го класса сдают ЕГЭ и 19 тысяч обучающихся 9го класса — ОГЭ. Наибольшей популярностью у одиннадцатиклассников пользуются естественно-научные предметы.

Основной период сдачи экзаменов в этом году пройдет с 1 по 19 июня.

Полина Дмитриева