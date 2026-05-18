В «Красном треугольнике» может появиться научно-образовательный центр

Власти Санкт-Петербурга рассматривают возможность размещения на территории бывшего завода «Красный треугольник» научно-производственного кластера с кампусами федеральных вузов и студенческими апартаментами. К проекту планируют привлечь крупные компании, пишут «Ведомости Северо-Запад».

Власти уверены, что проект будет интересен крупным российским компаниям

«Речь идет о создании высшего или среднего профессионального учебного заведения. Скорее всего, оно будет реализовано в формате корпоративного университета, который будет готовить специалистов для нужд города. Там же могут появиться апартаменты для проживания студентов и базироваться компании, которым нужны именно обучающие производственные мощности для подготовки специалистов»,— отметил господин Бельский.

По его словам, проект будет интересен крупным российским компаниям. Также планируется приглашать федеральные вузы для открытия своих кампусов на базе «Красного треугольника».

Кирилл Конторщиков