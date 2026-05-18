«Тех-Френдли Викенд»: понятно о сложном

Ежегодно в рамках конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде проходит городской технологический фестиваль «Тех-Френдли Викенд». С 21 по 23 мая 2026 года на территории Нижегородской области состоятся лекции популяризаторов ИТ и публичные дискуссии с предпринимателями и экспертами о роли технологий в развитии науки, культуры, креативных индустрий. По вечерам запланированы концерты.

Центральной темой фестиваля организаторы обозначили разговор о будущем и о том, как его контуры формируются уже сегодня: как изменения в науке и технологиях уже сейчас влияют на общество, экономику и окружающую среду и какие сценарии нас ждут в будущем.

Среди ключевых спикеров фестиваля — физик-теоретик и популяризатор науки Алексей Семихатов, астроном и популяризатор науки Владимир Сурдин, популяризатор науки и издатель научно-популярного интернет-издания N+1 Андрей Коняев, медиаменеджер и AI-евангелист Даниил Трабун, предприниматель и эксперт по цифровым коммуникациям Дмитрий Бескромный, предприниматель и сооснователь проекта Follow Me To Наталия Османн, техногуманист и HR-директор «Яндекс» Дарья Золотухина и другие.

«„Тех-Френдли Викенд“ — молодой спутник конференции ЦИПР, точка притяжения города, где технологии, культура и общество встречаются для диалога о будущем, — отметила Ольга Пивень, сооснователь и директор конференции ЦИПР и фестиваля «Тех-Френдли Викенд». — Это пространство, где сложные разговоры становятся понятными, а симбиоз деловой и развлекательной программы позволяет говорить на одном языке с разной аудиторией».

Помимо деловой части на площадке фестиваля будут работать VR-зоны и технологические инсталляции, спортивные и интеллектуальные активности, а также программы для детей.