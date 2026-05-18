Петербургские дизайнеры получат до 490 тыс. рублей на пошив коллекций

В Санкт-Петербурге стартовал прием заявок на участие в программе «Сертификат на пошив». Мера поддержки, направленная на развитие локальных брендов и загрузку швейных производств, позволяет дизайнерам получить до 490 тыс. рублей на создание коллекций одежды. За 2024–2025 годы участниками проекта стали 76 дизайнеров и 25 предприятий, выпустивших свыше 23 тыс. изделий, об этом рассказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков.

В апреле 2025 года также начался прием заявок на участие в четвертом сезоне проекта «Петербургский дизайн»

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Общий объем производства в рамках программы за два года превысил 44 млн рублей. В апреле 2025 года также начался прием заявок на участие в четвертом сезоне проекта «Петербургский дизайн», который в прошлом году представил новые каналы сбыта на крупных маркетплейсах.

