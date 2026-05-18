Физики не шутят

На экранах — фильм Ильи Лебедева «Своя в доску». Несмотря на то что он посвящен таким скоростным ребятам, как скейтбордисты, Михаилу Трофименкову показалось, что действие тащится не быстрее улитки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алла Сергеевна (Ольга Лерман) проверяет законы любимой, но жестокой физики на собственном теле

Фото: Наше кино Алла Сергеевна (Ольга Лерман) проверяет законы любимой, но жестокой физики на собственном теле

Фото: Наше кино

Нет, это не соавтор блокбастеров «Союз спасения», «Любовь Советского Союза» и «Август» Илья Лебедев впал в детство. Просто в русском кино появился его тезка, дебютировавший «семейным фильмом», рассказывающим о борьбе лучшего с прекрасным.

Лучшее — это физика, к преподаванию которой строгая завуч Алла Сергеевна (Ольга Лерман) относится с квазирелигиозным пиететом. И требует от сына Марка (Тимофей Кочнев) выдающихся результатов на олимпиаде, которая откроет ему прямую дорогу в физтех.

Прекрасное же — скейтбординг, увлечение которым застило глаза Марку до такой степени, что он и даже школу намерен бросить, выиграть районные, потом городские соревнования и неизвестным науке способом заработать кучу денег.

Чтоб и волки были целы, и овцы сыты, маме с сыном приходится заключить шизофреническое пари. Если она за два месяца освоит скейт на профессиональном уровне, то он возьмется за физику.

Фильм продолжает недобрую традицию издевательства над актрисой Ольгой Лерман — недавней Кшесинской из «Хроник русской революции» Андрея Кончаловского — с помощью разнообразных и рискованных средств передвижения.

В «Белом снеге» (2020), где Лерман играла чемпионку Елену Вяльбе, режиссер Николай Хомерики поставил ее на лыжи. Антон Маслов в «Поехавшей» (2023) усадил на велосипед и отправил через всю необъятную родину. А теперь вот Илья Лебедев подсунул Алле Сергеевне «доску», кататься на которой ее тайком обучает двоечник Гоша (Максим Карушев).

Их диалоги порой достигают буддистских высот. «Вы что, никогда не падали?» — интересуется Гоша у звонко шлепнувшейся Аллы. «Смотря что называть падением»,— загадочно отвечает она. «Полет в космос — это тоже падение».

Смущенный Гоша предлагает завучу «просто расслабиться», чего-нибудь разбить-поломать и громко поорать в унисон с ним: большей пошлости, чем этот терапевтический ор, переходящий из одной офисной комедии в другую, еще поискать надо.

Чем больше Илья Лебедев нагнетает юношеский задор, тем тоскливее фильм. Следить за пируэтами скейтбордистов скучно уже на втором вираже: чай, не футбол, не фигурное катание, не танковый биатлон.

Уныла тусовка скейтбордистов, тренирующихся на выделенном для них пятачке, разрисованном скучными граффити. Какая-никакая, но субкультура сведена к детскому визгу на лужайке, который искусственно распаляет ведущий районных соревнований (контеста, как они это называют), сыгранный Антоном Ривалем, вечным «французом» нашего кино.

Озадачивает участковый Андрей (Виктор Хориняк), в одиночку воспитывающий Гошу. Оставим за скобками то, что Алла Сергеевна, в силу своих профессиональных функций, обязана была знать, что Гоша недавно лишился мамы, а вот не знала.

Андрей жует зубочистку, носит затемненные очки и кожаную куртку, пьет квас и предлагает сыну, погрязшему в тренировках с Аллой, провести вечер по-семейному, по-пацански. Дескать, я у мужиков классное кино взял, «Рэмбо» называется, посмотрим вместе под пиццу. На VHS, не иначе.

Дяденька режиссер, какое у вас тысячелетие на дворе? Андрей явно застрял на рубеже 1990-х, когда он сам едва родился, а «Рэмбо» был в новинку.

Будь я политически корректен, я бы наехал на фильм за минимализацию значения одноклассниц Марка и Гоши: ну, бегают там на подтанцовках какие-то с косичками. И это в пору бурления гормонов. Ах да, фильм же у нас «6+». Ну, и еще: сколько можно подсовывать главному герою комичного друга, который с ним во всем солидарен, но «доска» его веса просто не выдержит.

Но даже за стерильной безыскусностью фильма можно при желании разглядеть какие-то социальные смыслы, независимые от авторов.

Скейтбординг оказывается чуть ли ни единственным социальным лифтом для благополучного паренька из благополучного пригорода. Совсем как баскетбол для насельников афроамериканских гетто. А физика, кому она нужна…

В общем, у Марка все будет хорошо. А Гоша? Гоша, как мельком упоминается, пойдет в армию, которая Марку почему-то не грозит. Должен же кто-то служить.