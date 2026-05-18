Оборудование для майнинговой фермы нашли в нижегородском трансформаторе

Неизвестный заменил оборудование в трансформаторной подстанции на территории Автозаводского района Нижнего Новгорода для создания майнинговой фермы. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

Незаконные действия с октября 2024 года по настоящее время привели к увеличению потребляемой электроэнергии, которая не была оплачена. Сумму ущерба оценили в 1,4 млн руб.

В ходе дальнейшей работы сотрудники правоохранительных органов нашли майнинговую ферму на улице Строкина. Изъято 60 блоков и три коробки майнингового оборудования, а также компьютер, терморегуляторы и другие предметы.

В связи с причинением имущественного ущерба расследуется дело по ч. 1 ст. 165 УК РФ, подозреваемые пока не установлены.

Галина Шамберина