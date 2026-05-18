Юрист в особо крупном размере

Воронежский суд вынес приговор по резонансному уголовному делу об обмане клиентов местных юридических фирм. За участие в хищении порядка 11 млн руб. юрист Никита Аникеев приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы. В колонию он не отправится, так как уже отбыл наказание. Еще 11 участников дела дожидаются приговора.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Центральный районный суд Воронежа

Центральный райсуд Воронежа 18 мая огласил приговор 35-летнему юристу Никите Аникееву, признав его виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Как рассказали “Ъ” в суде, ему назначено четыре года шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 800 тыс. руб. Под стражу его не заключили: ко дню приговора он отбыл назначенное ему наказание, проведя более полугода в СИЗО и три года под домашним арестом.

В суде установлено, что Никита Аникеев был участником преступной группы, которая под видом оказания юридических услуг обманула более чем 300 клиентов в Воронеже.

Используя реквизиты различных юридических лиц ООО «Сфера закона», ООО «Правовед 36», ООО «Пэрфето», ООО «Бюро юридических услуг», ООО «А-Юр», ООО «Авилон» и ООО «Аспект права», злоумышленники вводили в заблуждение граждан, гарантируя им положительные результаты. На самом деле людям никаких услуг не оказывали. Среди потерпевших оказались инвалиды и пожилые люди.

Никита Аникеев проводил первичную консультацию клиентов. Он признал вину, его уголовное дело рассматривалось в особом порядке. Ущерб от действий обвиняемого превысил 11 млн руб.

Впервые приговор юристу Аникееву вынесли прошлым летом. Тогда тот же Центральный райсуд назначил ему аналогичный срок, взяв под стражу в зале суда. При рассмотрении дела в апелляции областной суд отменил приговор, вернув дело на новое рассмотрение. После господина Аникеева выпустили из-под стражи под запрет определенных действий, под которым он находился во время повторного вынесения приговора.

Обман сотен клиентов юрфирм в Воронеже полицейские вскрыли еще летом 2019 года. Позже расследование дела передали в региональное управление Следственного комитета.

Наиболее резонансным эпизодом этой истории стал приезд журналистов телеканала «Россия-1» в офис скандальных юристов в ноябре 2020 года. Тогда один из фигурантов дела, Сергей Пастухов, распылил газовый баллончик в лицо корреспонденту. Его приговорили к году лишения свободы за воспрепятствование деятельности журналиста.

Сейчас приговора за обман клиентов ожидают 11 сотрудников юридических фирм.

К сегодняшнему дню более 20 потерпевших получили свои деньги за неоказанные услуги.

Сергей Толмачев, Воронеж