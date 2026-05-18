Нейромонах Феофан не оспорил взыскание 1 млн за отмененный концерт под Воронежем

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменений решение предыдущей инстанции, взыскавшей с музыкального коллектива «Нейромонах Феофан» (ИП Михаила Гродинского) 939 тыс. руб. в пользу digital-агентства Like&Go (ООО «Лайкенгоу») за невозвращенный после отмены концерта в Воронежской области аванс. Это следует из картотеки арбитражных дел. Мотивировочная часть решения пока не опубликована.

Нейромонах Феофан на концерте в Санкт-Петербурге

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Нейромонах Феофан на концерте в Санкт-Петербурге

В юридической компании «Интернет-правосудие», представлявшей в суде Like&Go, пояснили «Ъ-Черноземье», что Нейромонах Феофан выплатил агентству 1 млн руб. — в эту сумму также вошли расходы на рассмотрение дела, не заявленные в иске. Юристы добавили, что ответчику не удалось доказать понесенные убытки.

«Ответчик утверждал, что с 1 по 9 июня прошлого года была забронирована дата выступления, из-за чего отклонялись другие предложения. Однако с 6 по 8 июня Нейромонах Феофан участвовал в фестивале Т-Банка. Следовательно, утверждения о "броне" и упущенной выгоде недостоверны»,— отметили в «Интернет-правосудии».

Представитель музыканта отказалась от комментариев «Ъ-Черноземье».

Согласно решению Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области (там прописан артист), поводом для спора стало мероприятие «Летний день в Костенках», которое должно было пройти 7 июня 2025 года в одноименном музее-заповеднике в Хохольском районе Воронежской области. Инициатором фестиваля выступало правительство региона. Для организации концертной части музей привлек местное digital-агентство Like&Go, которое и выступило заказчиком концерта Нейромонаха Феофана.

После заключения договора исполнителю был перечислен аванс в 750 тыс. руб., но через 12 дней после оплаты региональное правительство отменило мероприятие. Решение было принято по соображениям безопасности, так как музей-заповедник расположен в менее чем 15 км от Нововоронежской АЭС, в связи с чем «имелись высокие риски совершения терактов».

Из-за отмены фестиваля Like&Go расторгло договор через сообщение в Telegram и потребовало от Нейромонаха Феофана вернуть деньги. Однако музыкант отказался возвратить полную сумму, но не привел доказательств того, что понес какие-либо расходы. Это и послужило причиной обращения компании в суд.

«Заказчик вправе требовать возврата аванса в качестве неосновательного обогащения, если к моменту расторжения договора им не получено встречное исполнение обязательства, равное по стоимости сумме перечисленного аванса»,— указали в арбитраже.

В итоге с исполнителя взыскали 750 тыс. руб. неосновательного обогащения, неустойку в 142,9 тыс. руб. за пользование чужими деньгами и расходы по уплате госпошлины в 45,8 тыс. руб. Исполнитель не согласился с решением и подал на него апелляционную жалобу. Кассационной жалобы от него пока не поступало.

Егор Якимов