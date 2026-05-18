Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Пляжи в Саратове готовят к открытию

В Саратове началась подготовка городских пляжей к летнему сезону. Для отдыха у воды откроют две локации — в Затоне и в районе 2-й Садовой, сообщил мэр города Игорь Молчанов.

Фото: Канал Игоря Молчанова в MAX

Фото: Канал Игоря Молчанова в MAX

На пляже в Затоне водолазы уже проверили дно. Ведется расчистка территории от наносов, камыша и мусора, оставшегося после паводка. Монтируют деревянные настилы. Установку душевых кабин запланировали на эту неделю. На пляже у новой набережной подвозят оборудование, обновляют доски, реставрируют тенты и навесы.

Завершить все работы власти намерены к 1 июня. Официальное открытие купального сезона состоится, когда температура воды достигнет 18 градусов тепла.

По поручению главы Саратова МБУ «Садово-парковое» должно организовать на пляжах торговлю прохладительными напитками, водой и мороженым.

Нина Шевченко