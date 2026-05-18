Суд в Петербурге запретил книгу о российско-украинском противостоянии

Санкт-Петербургский городской суд удовлетворил иск о признании экстремистским материалом книги Олександра Боргардта «Двi культури» 2012 года выпуска. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Россия в работе презентуется негативно — как государство, ответственное за уничтожение украинской национальной культуры

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Согласно лингвистическому исследованию, в книге описывается тематика российско-украинского противостояния на почве геополитических и культурных интересов. Россия в работе преподносится негативно — как государство, ответственное за уничтожение украинской национальной культуры, навязывание своих ценностей и нарушение территориальных интересов.

Автор, по заключению специалистов, характеризует в негативном ключе как российскую власть, так и русский народ в качестве «изначально враждебной нации».

На сегодняшний день книга доступна для чтения и скачивания на 15 сайтах. Суд признал наличие в ней признаков возбуждения национальной розни и запретил распространение на территории РФ.

Карина Дроздецкая