После возгорания автобуса в Увинском районе организовали доследственную проверку

СУ СКР по Удмуртии организовало доследственную проверку после возгорания пассажирского автобуса на трассе Ува—Сюмси по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 283 УК). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 17 мая около 17:00 вблизи села Сям-Можга. Автобус следовал по маршруту Ижевск—Киров. По предварительной версии, автобус загорелся из-за разгерметизации топливной системы. Никто не пострадал.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и проводят судебные экспертизы.