Суд в Петербурге вернул полиции протокол на руководителя крымского ансамбля

Петроградский районный суд вернул протокол, составленный полицией в отношении руководителя детского крымского ансамбля «Нефес» Севиле Халиловой. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

«Петроградский районный суд Санкт-Петербурга вернул составителям материалы дела в отношении Севиле Халиловой по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ для устранения недостатков, препятствующих рассмотрению»,— говорится в сообщении пресс-службы.

Как пояснила РИА Новости руководитель пресс-службы судов Дарья Лебедева, в протоколе указано, что Халилова провела публичное мероприятие в форме пикетирования.

«При этом группа демонстрировала флаг общественного объединения "Меджлис крымско-татарского народа". Указанное объединение решением Верховного суда Крыма и апелляционным определением Верховного суда РФ признано экстремистским и ликвидировано»,— цитирует информагентство слова госпожи Лебедовой.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что около тридцати юных артистов детского хореографического ансамбля «Нефес» из Симферополя оказались на грани срыва концерта в Петербурге. Их художественного руководителя доставили в отдел полиции. Причиной стал флаг, который дети развернули во время экскурсии в Петропавловской крепости.

