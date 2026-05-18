Семье ребенка, пострадавшего от собаки в Нижнекамске, выделили 100 тысяч рублей
Власти Нижнекамска выделят 100 тыс. рублей на реабилитацию и восстановление ребенка, пострадавшего от нападения собаки. Семье окажут необходимую поддержку, сообщил глава района Радмир Беляев.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Пострадавшую перевели в КДМЦ Набережных Челнов. По словам врачей, ее состояние улучшается, наблюдается положительная динамика.
Мужчину, который находился с собакой в момент происшествия, задержали. Уголовное дело возбудили по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.