Пермскую УК оштрафовали за травму ребенка

Мировой суд оштрафовал пермскую управляющую компанию, по вине которой упавшим снегом был травмирован ребенок. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

ЧП произошло в феврале 2026 года. Снег, упавший с отлива окна лестничного марша на пятом этаже многоквартирного дома № 28 на ул. Писарева, травмировал малолетнего ребенка. По результатам прокурорской проверки в отношении управляющей организации ООО «Уральское качество» было вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований), которое направлено мировому судье для рассмотрения.

Постановлением мирового судьи управляющая компания оштрафована на 250 тыс. руб.