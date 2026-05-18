Двух директоров астраханских фрим будут судить за оборот 28 тонн «серой» рыбы

Двое руководителей астраханских коммерческих фирм стали фигурантами уголовного дела по факту оборота немаркированной рыбной продукции в особо крупном размере (п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 171.1 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

По данным следствия, подозреваемые закупили 5 тонн леща и 23 тонны щуки на общую сумму 4,5 млн руб. Они перевезли груз в село Иванчуг Камызякского района для дальнейшего хранения и продажи. Всю продукцию планировалось сбывать без маркировки.

При осмотре мест хранения изъяты еще более 46 тонн немаркированной частиковой рыбы, 27 тонн вяленой продукции и 16 тонн щучьей икры. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства.

Нина Шевченко