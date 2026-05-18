Первый в России противогаз для собак Росгвардии представили в Ленобласти

На учебно-методическом сборе руководящего состава службы радиационной, химической и биологической защиты Северо-Западного округа Росгвардии в Ленинградской области впервые в России представлен опытный образец противогаза для служебных собак. Изделие с подачей очищенного воздуха предназначено для защиты животных в зонах химического, радиационного и биологического заражения.

Противогаз разработан полностью из российских комплектующих

Фото: Росгвардия СЗФО Противогаз разработан полностью из российских комплектующих

Новое средство индивидуальной защиты органов дыхания позволяет применять служебных собак в атмосфере, зараженной аэрозолями, парами, газами и другими опасными веществами ингаляционного действия. Противогаз разработан полностью из российских комплектующих и после завершения испытаний может быть принят на снабжение ведомства. Ранее подобное оборудование для служебных животных в России серийно не выпускалось.

Кирилл Конторщиков