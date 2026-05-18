В Башкирии и других регионах России пресекли попытки вовлечения граждан в диверсии

Сотрудники МВД, ФСБ и СК России в рамках операции пресекли деятельность нелегальных каналов связи, используемых зарубежными кураторами для вовлечения россиян в диверсии. Они задержали 88 подозреваемых в более чем 30 регионах, в том числе в Башкирии, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В частности, задержали 34 граждан России и двух иностранцев, занимавшихся администрированием сим-боксов, 15 россиян — за незаконное распространение сим-карт и регистрацию аккаунтов, 37 человек — за поджоги объектов инфраструктуры и имущества по заданиям украинских спецслужб.

Некоторые задержанные общались в группах знакомств с девушками и по их просьбам пересылали координаты школ, торговых центров и адреса. Затем через сим-боксы с ними связывались неизвестные, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Они сообщали, что ВСУ использовали эти координаты для планирования ударов и атак. Под угрозой уголовной ответственности за содействие противнику заставляли совершать противоправные действия якобы для проверки антитеррористической защищенности или участия в оперативных мероприятиях.

Во время операции сотрудники правоохранительных органов изъяли более 50 сим-боксов и 8 тыс. сим-карт. Возбуждены уголовные дела о незаконном использовании абонентского терминала (ст. 274.3 УК РФ).

