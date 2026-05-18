РСПП обратился в Минэкономики из-за экспортных пошлин на рыбу

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), «Деловая Россия» и «Опора России» обратились в Минэкономики из-за возможного введения экспортных пошлин на рыбу. Они попросили министерство включить в доклад правительства президенту Владимиру Путину решение о том, что вводить такие пошлины на рыболовную продукцию нецелесообразно. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники.

По данным издания, экспортная выручка составляет значительную часть оборота предприятий, занимающихся рыболовством, рыбоводством и рыбопереработкой. «Комплексная оценка состояния дел подтверждает очевидный факт: отечественная рыбопереработка не испытывает недостатка в отечественном сырье», — отмечается в письме министерству. Авторы обращения отмечают, что наращиванию производства мешает дороговизна заемного капитала. По итогам 2025 года доходность отрасли снизилась в полтора раза. Рентабельность также упала, из-за укрепления рубля выросла конкуренция с импортным сырьем.

В РСПП, «Деловой России» и «Опоре России» считают, что пошлины на рыбу сделают торговую политику для отечественного сырья несправедливой, экспортные возможности отрасли ухудшатся. «Введение экспортных пошлин на рыбную продукцию в текущих экономических условиях ухудшит финансовое состояние отрасли, снизит инвестиционную привлекательность и темпы модернизации»,— сообщил РБК представитель Росрыболовства.

Пошлины на экспорт водных ресурсов вводились в России в 2023 году. Они распространялись на более широкий перечень товаров и зависели от курса доллара. Налог отменили в ноябре 2024 года. Правительство уже докладывало президенту по вопросу введения экспортных пошлин на рыбу в декабре 2025 года. Однако инициативу до сих пор обсуждают. В Минэкономики сообщили, что рассматривается предложение ввести «точечные» пошлины на отдельные виды рыбы.