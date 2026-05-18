«ЭР-Телеком Холдинг» открыл инженерную лабораторию в пермском политехе

В минувшую пятницу в Пермском национальном исследовательском политехническом университете открылась лаборатория, созданная на средства АО «ЭР-Телеком Холдинг» для кафедры «Автоматика и телемеханика». Лаборатория оснащена оборудованием, которое полностью повторяет инфраструктуру современного оператора связи. Как отметили в университете, это позволяет студентам решать реальные производственные задачи и закончить обучение подготовленными к практической деятельности специалистами. Лаборатория оснащена устройствами, которые произведены российскими предприятиями в рамках программы импортозамещения.

Как пояснил президент АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев, это первый опыт сотрудничества компании с пермским политехом. Он добавил, что «ЭР-Телеком Холдинг», как и другие операторы связи, испытывает потребность в квалифицированных кадрах. Сотрудничество компании с университетом должно решить этот вопрос. Получив опыт работы на современном оборудовании, которое используется ведущими участниками рынка, выпускники получают шанс попасть в ведущий инженерный состав крупного федерального холдинга. «Инвестируя в образование, мы инвестируем в будущее поколение востребованных на рынке инженеров»,— подчеркнул господин Кузяев.