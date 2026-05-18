У Данилы Козловского родился сын Лео

Оксана Акиньшина родила сына от Данилы Козловского. Мальчика назвали Лео. Об этом рассказал новоиспеченный отец на своих страницах в социальных сетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Малыш появился на свет шестого мая

Фото: Instagram - принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена Малыш появился на свет шестого мая

Фото: Instagram - принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена

«Смысл есть во всем и всегда, но никогда не ощущаешь его так остро, как после рождения ребенка. Спасибо, Оксана, тебе за это чудо, за эти руки, которыми можно теперь обхватить небо», — написал Козловский.

Акиньшина и Козловский сблизились на съемках фильма «Чернобыль», начали встречаться в 2020 году. Отметим, что у актера уже есть ребенок — 2 марта 2020 года родилась дочь Ода Валентина от актрисы Ольги Зуевой. У Оксаны Акиньшиной — сын Филипп от продюсера Дмитрия Литвинова, а также дочь Эмми и сын Константин от продюсера Арчила Геловани.

Карина Дроздецкая