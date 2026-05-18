Футболист «Акрона» Жилсон Беншимол примет участие в ЧМ-2026

Нападающий «Акрона» Жилсон Беншимол включен в итоговый состав сборной Кабо-Верде на Чемпионат мира-2026. Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского футбольного клуба.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Национальная команда Кабо-Верде сыграет со сборными Испании, Уругвая и Саудовской Аравии в группе H.

Жилсон Беншимол в сезоне-2025/2026 провел в составе «Акрона» 20 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых забил шесть мячей. Также в активе нападающего четыре встречи в Кубке России и четыре гола.

Андрей Сазонов